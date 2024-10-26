В Одессе раздался взрыв, военные предупреждали о баллистике

Вечером, 26 октября, в Одессе раздался взрыв. По информации военных, была угроза применения баллистики с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении в 18:45.

За несколько минут до взрыва в Воздушных силах ВСУ сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга, а именно для областей, где объявлена воздушная тревога.

Позже, в 18:50, глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что над Одессой летает вражеский разведывательный дрон.

Где объявили тревогу

По состоянию на 18:50 карта воздушных тревог в Украине выглядит так. Сигнал начал распространяться по областям, когда стало известно об угрозе баллистики.