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В Одессе раздался взрыв, военные предупреждали о баллистике

Суббота 26 октября 2024 18:51
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В Одессе раздался взрыв, военные предупреждали о баллистике Фото: Искандер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 26 октября, в Одессе раздался взрыв. По информации военных, была угроза применения баллистики с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении в 18:45.

За несколько минут до взрыва в Воздушных силах ВСУ сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга, а именно для областей, где объявлена воздушная тревога.

Позже, в 18:50, глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что над Одессой летает вражеский разведывательный дрон.

Где объявили тревогу

По состоянию на 18:50 карта воздушных тревог в Украине выглядит так. Сигнал начал распространяться по областям, когда стало известно об угрозе баллистики.

В Одессе раздался взрыв, военные предупреждали о баллистике

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября в Днепре, после сообщения об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, прогремел взрыв.

В результате атаки пострадали жилые дома, медицинское учреждение, кроме того, известно о пяти погибших и 20 раненых.

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