В Одесі пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики

Вибух в Одесі пролунав у четвер, 12 вересня. У регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
У мережі заявив, що близько 12:11 в Одесі чули звуки вибуху. За даними місцевих ЗМІ, вибух пролунав у районі міста Южне в Одеському районі.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 12:03.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у південних областях України.
Карта повітряних тривог станом на 12:15
Цієї ночі окупанти випустили по Україні 64 дрони-камікадзе та п'ять ракет. Українські військові знищили 44 "Шахеди". ППО працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.
Росіяни завдали масованого удару по Конотопу Сумської області. Були атаковані об'єкти енергетики, будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У місті критична ситуація зі світлом. Детальніше про наслідки удару по Конотопу - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, окупанти намагалися вдарили по Києві, всі ворожі дрони збили на підступах до міста. У Хмельницькій області через атаку "Шахедів" спалахнула пожежа на складі.
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