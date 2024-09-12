В Одессе прогремел взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики

Ночная атака врага

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 64 дрона-камикадзе и пять ракет. Украинские военные уничтожили 44 "Шахеда". ПВО работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Россияне нанесли массированный удар по Конотопу Сумской области. Были атакованы объекты энергетики, дома и другие объекты гражданской инфраструктуры. В городе критическая ситуация со светом. Детальнее о последствиях удара по Конотопу - в материале РБК-Украина.

Кроме того, оккупанты пытались ударить по Киеву, все вражеские дроны сбили на подступах к городу. В Хмельницкой области из-за атаки "Шахедов" вспыхнул пожар на складе.

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