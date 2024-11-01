В Одесі пролунав вибух: працює ППО

Обстріл Одеси

Нагадаємо, останні кілька днів російські окупанти запускають по Одесі та області ракети.

Зокрема, вибухи у місті лунали 31 жовтня увечері. Пізніше стало відомо, що в результаті атаки зруйновано пожежну частину, постраждали рятувальники.

При цьому 30 жовтня окупанти випустили по Одеській області близько 10 ракет. У регіоні лунали вибухи.

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