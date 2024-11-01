RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Одессе прозвучал взрыв: работает ПВО

Иллюстративное фото: в Одессе прозвучал взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одессе 1 ноября вечером местные жители услышали взрыв. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - написал Труханов. 

В то же время Воздушные силы предупредили, что в Одесской области есть ракетная опасность. 

Обстрелы Одессы

Напомним, последние несколько дней российские оккупанты запускают по Одессе и области ракеты.

В частности, взрывы в городе раздавались 31 октября вечером. Позже стало известно, что в результате атаки разрушена пожарная часть, пострадали спасатели.

При этом 30 октября оккупанты выпустили по Одесской области около 10 ракет. В регионе гремели взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеВзрывы