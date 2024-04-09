В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети

Росіяни обстрілюють населені пункти України

Сьогодні окупанти вдарили по Костянтинівці в Донецькій області. Загинула одна людина, ще троє були поранені.

Також ворог вдарив по Харкову, там окупанти влучили по підприємству. Унаслідок цього постраждали четверо людей.

Також армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Для цього використали "Іскандер-М".

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