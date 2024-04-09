В Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты

Россияне обстреливают населенные пункты Украины

Сегодня оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Погиб один человек, еще трое были ранены.

Также враг ударил по Харькову, там оккупанты попали по предприятию. В результате этого пострадали четыре человека.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Для этого использовали "Искандер-М".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.