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В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети

Одеса, Вівторок 09 квітня 2024 19:57
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В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети Архівне фото: в Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети (t.me dsns_telegram )
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі сьогодні ввечері, 9 квітня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили України.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

До цього Повітряні сили повідомляли, що на півдні зберігається активність ворожих літаків Су-35/Су-34.

Потім військові повідомили про ракету, яка летіла у напрямку Одеської області. Офіційної інформації від влади не надходило.

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Сьогодні окупанти вдарили по Костянтинівці в Донецькій області. Загинула одна людина, ще троє були поранені.

Також ворог вдарив по Харкову, там окупанти влучили по підприємству. Унаслідок цього постраждали четверо людей.

Також армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Для цього використали "Іскандер-М".

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