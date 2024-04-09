В Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты

В Одессе сегодня вечером, 9 апреля, прогремел взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и Воздушные силы Украины.

Затем военные сообщили о ракете, которая летела по направлению Одесской области. Официальной информации от властей не поступало.

До этого Воздушные силы сообщали, что на юге сохраняется активность вражеских самолетов Су-35/Су-34.

"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении.

Россияне обстреливают населенные пункты Украины

Сегодня оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Погиб один человек, еще трое были ранены.

Также враг ударил по Харькову, там оккупанты попали по предприятию. В результате этого пострадали четыре человека.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Для этого использовали "Искандер-М".

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