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В Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты

Одесса, Вторник 09 апреля 2024 19:57
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В Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты Архивное фото: в Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты (t.me dsns_telegram )
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе сегодня вечером, 9 апреля, прогремел взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Украины.

"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении.

До этого Воздушные силы сообщали, что на юге сохраняется активность вражеских самолетов Су-35/Су-34.

Затем военные сообщили о ракете, которая летела по направлению Одесской области. Официальной информации от властей не поступало.

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Сегодня оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Погиб один человек, еще трое были ранены.

Также враг ударил по Харькову, там оккупанты попали по предприятию. В результате этого пострадали четыре человека.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Для этого использовали "Искандер-М".

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