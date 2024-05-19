В Одесі пролунав вибух, в багатьох областях України тривога

Обстріли України

Нагадаємо, що сьогодні, як і минулими днями, російські окупанти активно обстрілюють Харків та область.

Ми писали, що окупанти атакували базу відпочинку в Харківській області. Детальніше про обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Після цього військові РФ атакували ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку в Харкові. В результаті ворожих ударів постраждало багато людей.

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