В Одессе раздался взрыв, во многих областях Украины тревога

Обстрелы Украины

Напомним, что сегодня, как и в прошлые дни, российские оккупанты активно обстреливают Харьков и область.

Мы писали, что оккупанты атаковали базу отдыха в Харьковской области. Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

После этого военные РФ атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове. В результате вражеских ударов пострадали многие.

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