В Одесі пролунав вибух

В Одесі ввечері 10 лютого пролунав вибух. В області оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну ціль з Чорного моря в напрямку Одеської області.

"В місті чутно вибух! Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - повідомив Труханов.

Обстріл України 10 лютого

У ніч на 10 лютого Росія застосувала проти України понад 80 дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни та збили 61 безпілотник.

Під час чергової дронової атаки було влучення у Сумах по стоянці в житловому мікрорайоні. Там сталась масштабна пожежа, а також були пошкоджені кілька житлових будівель.

Також районі міста Київ було чути кілька вибухів. Перед тим фіксувався рух ворожих безпілотників у бік столиці.

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