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В Одессе прогремел взрыв

Одесса, Понедельник 10 февраля 2025 17:57
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В Одессе прогремел взрыв Фото: в Одессе прогремел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером 10 февраля прогремел взрыв. В области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв! Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - сообщил Труханов.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели из Черного моря в направлении Одесской области.

Обновлено 17:58

В Одесской области отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.

Обстрел Украины 10 февраля

В ночь на 10 февраля Россия применила против Украины более 80 дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны и сбили 61 беспилотник.

Во время очередной дроновой атаки было попадание в Сумах по стоянке в жилом микрорайоне. Там произошел масштабный пожар, а также были повреждены несколько жилых зданий.

Также районе города Киев было слышно несколько взрывов. Перед тем фиксировалось движение вражеских беспилотников в сторону столицы.

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Одесса Взрыв Война в Украине
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