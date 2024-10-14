В Одесі пролунав вибух

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили перед цим попереджали про активність ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав міський голова.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:01 (alerts.in.ua)

Варто додати, що перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря, а також загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Обстріли України

Протягом останніх місяців російські терористи регулярно кожної ночі атакували Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Виключенням стала сьогоднішня ніч, яка була "тихою". Як пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, причиною цьому є два фактори: