В Одессе раздался взрыв
В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Воздушные силы до этого предупреждали об активности вражеской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.
"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал городской голова.
Пока что другие подробности ситуации не раскрываются.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:01 (alerts.in.ua)
Стоит добавить, что воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности вражеской авиации в акватории Азовского моря, а также угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Обстрелы Украины
В течение последних месяцев российские террористы регулярно каждую ночь атаковали Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Исключением стала сегодняшняя ночь, которая была "тихой". Как пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, причиной этому есть два фактора:
- успешное поражение складов хранения "Шахедов" в поселке Октябрьское под Ейском
- потребность врага накопить больше дронов.
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