ua en ru
Пн, 14 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе раздался взрыв

Понедельник 14 октября 2024 12:11
UA EN RU
В Одессе раздался взрыв Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Воздушные силы до этого предупреждали об активности вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал городской голова.

Пока что другие подробности ситуации не раскрываются.

В Одессе раздался взрыв

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:01 (alerts.in.ua)

Стоит добавить, что воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности вражеской авиации в акватории Азовского моря, а также угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Обстрелы Украины

В течение последних месяцев российские террористы регулярно каждую ночь атаковали Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Исключением стала сегодняшняя ночь, которая была "тихой". Как пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, причиной этому есть два фактора:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Воздушная тревога
NEWS
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском