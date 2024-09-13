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В Одесі пролунав вибух

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і Повітряні Сили ЗСУ.

Перед вибухом в Одесі ПС ЗСУ повідомили про атаку "Шахедів" з Чорного моря.

Кілька груп ворожих ударних БпЛА  рухались в бік Одеської області.

 

 

 

Удари вглиб території РФ

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснили візит до України. Український президент Володимир Зеленський детально пояснив їм, чому Україні потрібно завдавати ударів углиб російської території. Зеленський наголосив, що Україну цікавлять виключно військові цілі. Багато хто очікував, що під час візиту буде оголошено про дозвіл. Проте Блінкен заявив, що питання буде обговорюватись президентом США Джо Байден з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні в п'ятницю.

Блінкен оголосив, що США нададуть фінансову підтримку Україні на суму понад 700 мільйонів доларів. Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги вартістю понад 780 млн доларів.

У четвер у Пентагоні заявили, що на даний момент їхня політика щодо ударів України вглиб російської території зі зброї, наданої Заходом, не змінилася.

За даними Bloomberg, уряди США та Великої Британії обговорюють дозвіл Україні щодо завдання ударів великої дальності по російській території. Йдеться про використання британських крилатих ракет з навігаційними даними США.

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Війна Росії проти України