В Одессе раздался взрыв

Удары вглубь территории РФ

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми совершили визит в Украину. Украинский президент Владимир Зеленский подробно объяснил им, почему Украине нужно наносить удары вглубь российской территории. Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют исключительно военные цели. Многие ожидали, что во время визита будет объявлено о разрешении. Однако Блинкен заявил, что вопрос будет обсуждаться президентом США Джо Байденом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне в пятницу.

Блинкен объявил, что США окажут финансовую поддержку Украине на сумму более 700 миллионов долларов. Лемми объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью более 780 млн. долларов.

В четверг в Пентагоне заявили, что на данный момент их политика по ударам Украины вглубь российской территории из оружия, предоставленного Западом, не изменилась.

По данным Bloomberg, правительства США и Великобритании обсуждают разрешение Украине по нанесению ударов большой дальности по российской территории. Речь идет об использовании британских крылатых ракет по навигационным данным США.

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