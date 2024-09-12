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Зеленський детально пояснив Блінкену і Леммі, навіщо Україні бити вглиб РФ, - Bloomberg

Четвер 12 вересня 2024 01:30
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Зеленський детально пояснив Блінкену і Леммі, навіщо Україні бити вглиб РФ, - Bloomberg Фото: візит Ентоні Блінкена і Девіда Леммі до Києва (скріншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Вадим Ребрина

Український президент Володимир Зеленський детально пояснив держсекретарю США Ентоні Блінкену і міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Леммі, чому Україні потрібно завдавати ударів углиб російської території. Зеленський наголосив, що Україну цікавлять виключно військові цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Спільний візит Блінкена та Леммі до Києва мав на меті почути план Зеленського щодо глибших ударів по території Росії та обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік.

За словами джерел Bloomberg, зустріч Блінкена, Леммі та Зеленського тривала довше, ніж планувалося, і український президент детально пояснив, чому Україні потрібно завдавати ударів углиб Росії. Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі. Сторони обговорили плани своєї України на найближчі місяці.

Результати візиту Блінкена і Леммі до Києва

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснили візит до України. Багато хто очікував, що буде оголошено про дозвіл Україні бити поставленою Заходом зброєю по території РФ. Проте Блінкен заявив, що питання буде обговорюватись президентом США Джо Байден з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні пізніше цього тижня.

Блінкен оголосив, що США нададуть фінансову підтримку Україні на суму понад 700 мільйонів доларів. Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги вартістю понад 780 млн доларів.

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Війна Росії проти України Ентоні Блінкен
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