Зеленський детально пояснив Блінкену і Леммі, навіщо Україні бити вглиб РФ, - Bloomberg

Фото: візит Ентоні Блінкена і Девіда Леммі до Києва (скріншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official)

Український президент Володимир Зеленський детально пояснив держсекретарю США Ентоні Блінкену і міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Леммі, чому Україні потрібно завдавати ударів углиб російської території. Зеленський наголосив, що Україну цікавлять виключно військові цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Спільний візит Блінкена та Леммі до Києва мав на меті почути план Зеленського щодо глибших ударів по території Росії та обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік. За словами джерел Bloomberg, зустріч Блінкена, Леммі та Зеленського тривала довше, ніж планувалося, і український президент детально пояснив, чому Україні потрібно завдавати ударів углиб Росії. Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі. Сторони обговорили плани своєї України на найближчі місяці.