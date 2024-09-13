Пентагон про удари України вглиб РФ: наразі політика не змінилася

У четвер у Пентагоні заявили, що на даний момент їхня політика щодо ударів України вглиб російської території зі зброї, наданої Заходом, не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Міноборони США генерал-майора Пета Райдера, яку цитує агентство AP .

"На даний момент політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є", — сказав Райдер.

Результати візиту Блінкена і Леммі до Києва

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснили візит до України. Український президент Володимир Зеленський детально пояснив їм, чому Україні потрібно завдавати ударів углиб російської території. Зеленський наголосив, що Україну цікавлять виключно військові цілі. Багато хто очікував, що під час візиту буде оголошено про дозвіл. Проте Блінкен заявив, що питання буде обговорюватись президентом США Джо Байден з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні пізніше цього тижня.

Блінкен оголосив, що США нададуть фінансову підтримку Україні на суму понад 700 мільйонів доларів. Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги вартістю понад 780 млн доларів.

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