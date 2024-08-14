В Одесі пролунав вибух

Обстріл України 14 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські війська випустили по Україні 23 дрони-камікдазе. Пуски були з декількох напрямків - Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ). Також окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами типу Х-59/69.

Сили протиповітряної оборони знищили 17 "Шахедів". ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Відомо, що у Чернігівський та Житомирській областях вночі були атаковані інфраструктурні об'єкти.

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