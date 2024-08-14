В Одессе раздался взрыв

Обстрел Украины 14 августа

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 23 дрона-камикдаза. Пуски были из нескольких направлений - Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ). Также оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59/69.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 "Шахедов". ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

Известно, что в Черниговской и Житомирской областях ночью были атакованы инфраструктурные объекты.

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