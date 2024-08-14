Загарбники вночі атакували Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти здійснили масовану атаку на територію України.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Російські безпілотники були знищені у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито 17 ворожих дронів.

З повітряного простору Бєлгородської області РФ було запущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 23 "Шахеди" із районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).

Нічна атака дронів

Про пуски та переміщення ворожих безпілотників стало відомо ще ввечері 13 серпня. Повітряні сили повідомили, що російські дрони рухаються у напрямку північних областей, зокрема Сумської, Чернігівської та Київської. Також стало відомо про "Шахеди" у Запорізькій області, які просувалися в напрямку Дніпра.

Повітряна тривога була оголошена й у столиці, де в Київській області працювала ППО. У Києві та області влучань у житлові та критичні об'єкти не зафіксовано.

Чернігівська та Житомирська області були атаковані дронами-камікадзе в ніч на 14 серпня, у результаті чого постраждали інфраструктурні об'єкти.

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