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В Одессе раздался взрыв

Одесса, Среда 14 августа 2024 19:41
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В Одессе раздался взрыв Фото: в Одессе раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером среды, 14 августа, раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.

Также, по его словам, есть информация о повторном пуске баллистики.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в направлении Одесской области.

Обстрел Украины 14 августа

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 23 дрона-камикдаза. Пуски были из нескольких направлений - Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ). Также оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59/69.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 "Шахедов". ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

Известно, что в Черниговской и Житомирской областях ночью были атакованы инфраструктурные объекты.

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