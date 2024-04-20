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В Одессе раздался взрыв

Одесса, Суббота 20 апреля 2024 16:39
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В Одессе раздался взрыв Фото: в Одессе раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе сегодня, 20 апреля, раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные Силы ВС Украины.

Перед взрывом воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что замечена цель, движущаяся в направлении Одессы.

"Управляемая авиационная ракета из Черного моря в направлении Одесской области", - написали военные.

По состоянию на 16:42 Воздушные силы сообщили о еще одной цели в небе, вероятно идущей на Одессу.

Обстрел Одессы

Напомним, что в ночь на 20 апреля российские оккупанты совершили очередной комбинированный обстрел Украины, использовав дроны и ракеты. Под ударами оказалась и Одесса.

Подробнее об обстреле города и последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

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