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В Одесі пролунав вибух

Одеса, Середа 17 квітня 2024 09:49
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В Одесі пролунав вибух Фото: в Одесі пролунав вибух 17 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух в Одесі пролунав зранку у середу, 17 квітня. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 9:29. Також тривога була оголошена у східних, центральних та північних областях України.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 9:42

В Одесі пролунав вибух

Росія атакувала Чернігів зранку

Зранку 17 квітня повітряну тривогу оголошували у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів ракетами.

У Чернігові під час тривоги пролунали вибухи. Пізніше місцева влада підтвердила, що росіяни вдарили по місто.

Як зазначає ОВА та мерія, окупанти завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Був "приліт" по соціальному об'єкту. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

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