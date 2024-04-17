У Чернігові лунають вибухи: є "прильот", жертви та поранені

У Чернігові пролунали вибухи у середу, 17 квітня. Є "прильот", вже відомо про жертв і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, Telegram виконувача обов'язки мера Чернігова Олександра Ломака.

"У Чернігові чутно вибухи!" - йдеться у повідомленні suspilne.media.

Місцеві ЗМІ при цьому повідомляли щонайменше про три вибухи у Чернігові.

Є "приліт", вже відомо про жертв і поранених

О 9:25 стало відомо про те, що окупанти завдали ракетного удару по Чернігову.

"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", - розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Крім того, як зазначив виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако, зафіксовано "приліт" по об'єкту соціальної інфраструктури.

Повітряна тривога

Повітряна тривога в Україні 17 квітня була оголошена спочатку у Києві близько 8:48. Пізніше до цього списку додалися ще три області - Чернігівська, Київська та Сумська.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про рекетну небезпеку. Пізніше тревогу оголосили ще в Черкаській та Полтавській областях.

"Ракета на Чернігів!" – попереджали військові.

Пізніше у Повітряних силах попросили мешканців Києва терміново пройти до укриттів, оскільки спостерігався курс ракет із Чернігівської на Київську область.