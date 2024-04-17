В Одессе прогремел взрыв

Взрыв в Одессе прогремел утром в среду, 17 апреля. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам местных жителей, в городе было слышно один взрыв. Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 9:29. Также тревога была объявлена в восточных, центральных и северных областях Украины. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог по состоянию на 9:42