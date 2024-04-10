В Одессе прогремели взрывы

В Одессе 10 апреля прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, "Думская".

"Звуки, которые вы могли слышать - работа ПВО. Ситуация под контролем наших защитников", - уточняет "Думская".

Обстрел Одессы

Российские войска 10 апреля снова нанесли комбинированный удар по Укриане, использовав, как дроны типа "шахед", так и ракеты. В Одесской области поврежден энергетический объект. Пострадал один человек.

Как уточнили в ОВА, россияне атаковали Одесскую область баллистикой. Перед этим враг запустил дроны, которые и атаковали энергоинфраструктуру.

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