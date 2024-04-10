UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі пролунав вибух

Фото: В Одесі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Одесі повідомляють про вибух уночі 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Суспільне Одеса, Telegram-канал мера Одеси Геннадія Труханова, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Telegram-канал Повітряних Сил.

"В Одесі пролунав вибух", - повідомили журналісти Суспільного.

Повітряні Сили повідомляли про направлення ракети у бік Одеської області.

"Ракета з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області", - повідомили захисники.

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав городян в укриттях.

"Залишайтесь в укриттях", - повідомив Труханов.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також попросив громадян бути в безпечних місцях.

"Одеса та Одеський район, прошу всіх бути у безпечних місцях для відбою повітряної тривоги". - повідомив Кіпер.

На момент написання матеріалу в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атаки росіян по Одесі

Раніше ми писали, що ввечері 9 квітня в Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети. Повітряні сили повідомляли про активність на півдні ворожих літаків Су-35/Су-34.

Також вибухи в Одесі були увечері 6 квітня. На півдні України існувала загроза застосування балістичного озброєння із Криму.

Також вдень 6 квітня в Одесі пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВибухиРакетна атака