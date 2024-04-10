Атаки росіян по Одесі

Раніше ми писали, що ввечері 9 квітня в Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети. Повітряні сили повідомляли про активність на півдні ворожих літаків Су-35/Су-34.

Також вибухи в Одесі були увечері 6 квітня. На півдні України існувала загроза застосування балістичного озброєння із Криму.

Також вдень 6 квітня в Одесі пролунали вибухи.

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