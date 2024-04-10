В Одессе прозвучал взрыв

В Одессе сообщают об взрыве ночью 10 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Суспільне Одеса, Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова, Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера, Telegram-канал Воздушных Сил.
"В Одессе раздался взрыв", - сообщили журналисты Суспільного.
Воздушные Силы сообщали об направлении ракеты в сторону Одесской области.
"Ракета из акватории Черного моря в направлении Одесской области", - сообщили защитники.
Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан находится в укрытиях.
"Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Труханов.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также попросил граждан быть в безопасных местах.
"Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах для отбоя воздушной тревоги". - сообщил Кипер.
На момент написания материала в регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее мы писали, что вечером 9 апреля в Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты. Воздушные силы сообщали, об активности на юге вражеских самолетов Су-35/Су-34.
Также взрывы в Одессе были вечером 6 апреля. На юге Украины существовала угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
Также днем 6 апреля в Одессе раздались взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.