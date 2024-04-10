В Одессе прозвучал взрыв

Атаки россиян по Одессе

Ранее мы писали, что вечером 9 апреля в Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты. Воздушные силы сообщали, об активности на юге вражеских самолетов Су-35/Су-34.

Также взрывы в Одессе были вечером 6 апреля. На юге Украины существовала угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Также днем 6 апреля в Одессе раздались взрывы.

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