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В Одессе прозвучал взрыв

Одесса, Среда 10 апреля 2024 05:39
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В Одессе прозвучал взрыв Фото: В Одессе прозвучал взрыв (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Одессе сообщают об взрыве ночью 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Суспільне Одеса, Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова, Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера, Telegram-канал Воздушных Сил.

"В Одессе раздался взрыв", - сообщили журналисты Суспільного.

Воздушные Силы сообщали об направлении ракеты в сторону Одесской области.

"Ракета из акватории Черного моря в направлении Одесской области", - сообщили защитники.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан находится в укрытиях.

"Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Труханов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также попросил граждан быть в безопасных местах.

"Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах для отбоя воздушной тревоги". - сообщил Кипер.

На момент написания материала в регионе объявлена воздушная тревога.

В Одессе прозвучал взрывФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атаки россиян по Одессе

Ранее мы писали, что вечером 9 апреля в Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты. Воздушные силы сообщали, об активности на юге вражеских самолетов Су-35/Су-34.

Также взрывы в Одессе были вечером 6 апреля. На юге Украины существовала угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Также днем 6 апреля в Одессе раздались взрывы.

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