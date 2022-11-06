В Одессе прозвучал взрыв

В воскресенье, 6 ноября, вечером в Одессе был слышен взрыв. Воздушную тревогу в области не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По информации местных Telegram-каналов, причиной взрыва, который могли услышать жители Одессы, вероятно, была детонация мины в море.

Официальные источники пока не подтверждали информацию о взрыве в городе. Подробности происшествия также неизвестны.

Напомним, ранее стало известно, что 6 ноября результате обстрелов российских оккупантов была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом.

Также мы писали, что российские войска с вечера и до утра 6 ноября восемь раз открывали огонь по Никопольскому району.

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