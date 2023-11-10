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В Одесі пролунали звуки вибухів

Одеса, П'ятниця 10 листопада 2023 19:43
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В Одесі пролунали звуки вибухів Архівне фото: Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі сьогодні ввечері, 10 листопада, пролунали звуки вибухів. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У місті було оголошено повітряну тривогу.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Одеси.

Що каже влада

Спочатку Кіпер звернувся до жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів і закликав їх перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Після повідомлень про вибухи він знову звернувся до жителів Одеси з проханням перебувати в укриттях до відбою.

Обстріли Одеси

Російські війська періодично завдають ударів по Одесі за допомогою ракет або дронів.

Внаслідок російської атаки, яка відбулась ввечері 5 листопада в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.

Також у серпні окупанти завдали кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр". Спочатку в Одеській ОВА повідомили, що від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будинках вибуховою хвилею вибиті вікна.

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