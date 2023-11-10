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В Одессе раздались звуки взрывов

Одесса, Пятница 10 ноября 2023 19:43
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В Одессе раздались звуки взрывов Архивное фото: Иллюстративное фото (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе сегодня вечером, 10 ноября, раздались звуки взрывов. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали о ракетной опасности для Одессы.

Что говорят власти

Сначала Кипер обратился к жителям Одесского и Белгород-Днестровского районов и призвал их находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

После сообщений о взрывах он снова обратился к жителям Одессы с просьбой находиться в укрытиях до отбоя.

Обстрелы Одессы

Российские войска периодически наносят удары по Одессе с помощью ракет или дронов.

В результате российской атаки, которая состоялась вечером 5 ноября в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

Также в августе оккупанты нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Сначала в Одесской ОГА сообщили, что от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В домах взрывной волной выбиты окна.

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