В Одессе раздались звуки взрывов
В Одессе сегодня вечером, 10 ноября, раздались звуки взрывов. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В городе была объявлена воздушная тревога.
Ранее Воздушные силы Украины сообщали о ракетной опасности для Одессы.
Что говорят власти
Сначала Кипер обратился к жителям Одесского и Белгород-Днестровского районов и призвал их находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
После сообщений о взрывах он снова обратился к жителям Одессы с просьбой находиться в укрытиях до отбоя.
Обстрелы Одессы
Российские войска периодически наносят удары по Одессе с помощью ракет или дронов.
В результате российской атаки, которая состоялась вечером 5 ноября в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.
Также в августе оккупанты нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Сначала в Одесской ОГА сообщили, что от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В домах взрывной волной выбиты окна.
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