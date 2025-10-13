В Одесі пролунали вибухи: працює ППО

"В Одесі лунають вибухи", - йдеться у повідомленні 01:29.

Після цього було чути ще серію вибухів. Водночас глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що в області працює ППО.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Одеси з Чорного моря летять дрони. Пізніше, вже о 01:24, ударні безпілотники фіксувалися безпосередньо над містом.

Наразі інформації про можливі наслідки дронової атаки поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

...