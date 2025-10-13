В Одесі пролунали вибухи: працює ППО

В Одесі в ніч на 13 жовтня було чути вибухів. Росіяни вчергове намагаються атакувати місто дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"В Одесі лунають вибухи", - йдеться у повідомленні 01:29.
Після цього було чути ще серію вибухів. Водночас глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що в області працює ППО.
Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Одеси з Чорного моря летять дрони. Пізніше, вже о 01:24, ударні безпілотники фіксувалися безпосередньо над містом.
Наразі інформації про можливі наслідки дронової атаки поки не було.
Станом на 01:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Одесу, застосовуючи для атак ударні дрони, балістичні ракети та ракети інших типів.
Наприклад, в ніч на 11 жовтня місто зазнало дронової атаки. В результаті обстрілу пошкодження отримали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки та готель.
Крім того, через ворожу атаку в місті частково зникли світло і вода.