В Одессе прогремели взрывы: работает ПВО

"В Одессе раздаются взрывы", - говорится в сообщении 01:29.

После этого была слышна еще серия взрывов. В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что в области работает ПВО.

Накануне Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Одессы с Черного моря летят дроны. Позже, уже в 01:24, ударные беспилотники фиксировались непосредственно над городом.

Пока информации о возможных последствиях дроновой атаки пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

