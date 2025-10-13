RU

В Одессе прогремели взрывы: работает ПВО

Фото: в Одесской области на фоне атаки дронов работает ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Одессе в ночь на 13 октября были слышны взрывы. Россияне в очередной раз пытаются атаковать город дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Одессе раздаются взрывы", - говорится в сообщении 01:29.

После этого была слышна еще серия взрывов. В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что в области работает ПВО.

Накануне Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Одессы с Черного моря летят дроны. Позже, уже в 01:24, ударные беспилотники фиксировались непосредственно над городом.

Пока информации о возможных последствиях дроновой атаки пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

...

Обстрелы Одессы

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Одессу, применяя для атак ударные дроны, баллистические ракеты и ракеты других типов.

Например, в ночь на 11 октября город подвергся дроновой атаке. В результате обстрела повреждения получили объекты энергетики, многоэтажки, частные дома и отель.

Кроме того, из-за вражеской атаки в городе частично исчезли свет и вода.

