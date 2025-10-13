ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Одессе прогремели взрывы: работает ПВО

Понедельник 13 октября 2025 01:38
UA EN RU
В Одессе прогремели взрывы: работает ПВО Фото: в Одесской области на фоне атаки дронов работает ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Одессе в ночь на 13 октября были слышны взрывы. Россияне в очередной раз пытаются атаковать город дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Одессе раздаются взрывы", - говорится в сообщении 01:29.

После этого была слышна еще серия взрывов. В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что в области работает ПВО.

Накануне Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Одессы с Черного моря летят дроны. Позже, уже в 01:24, ударные беспилотники фиксировались непосредственно над городом.

Пока информации о возможных последствиях дроновой атаки пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Одессе прогремели взрывы: работает ПВО...

Обстрелы Одессы

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Одессу, применяя для атак ударные дроны, баллистические ракеты и ракеты других типов.

Например, в ночь на 11 октября город подвергся дроновой атаке. В результате обстрела повреждения получили объекты энергетики, многоэтажки, частные дома и отель.

Кроме того, из-за вражеской атаки в городе частично исчезли свет и вода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
Новости
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит