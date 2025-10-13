В Одессе прогремели взрывы: работает ПВО
В Одессе в ночь на 13 октября были слышны взрывы. Россияне в очередной раз пытаются атаковать город дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Одессе раздаются взрывы", - говорится в сообщении 01:29.
После этого была слышна еще серия взрывов. В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что в области работает ПВО.
Накануне Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Одессы с Черного моря летят дроны. Позже, уже в 01:24, ударные беспилотники фиксировались непосредственно над городом.
Пока информации о возможных последствиях дроновой атаки пока не было.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
...
Обстрелы Одессы
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Одессу, применяя для атак ударные дроны, баллистические ракеты и ракеты других типов.
Например, в ночь на 11 октября город подвергся дроновой атаке. В результате обстрела повреждения получили объекты энергетики, многоэтажки, частные дома и отель.
Кроме того, из-за вражеской атаки в городе частично исчезли свет и вода.