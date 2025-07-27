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В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Фото: в Одесі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в Одесі пролунали 27 липня. У місті працюють сили ППО по ворожих дронах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

"В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники", - зазначив він.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух груп ворожих дронів у напрямку Одеси. Крім того, була оголошена загроза балістики з півдня. 

Також у мережі публікували кадри з падіння ворожого дрона у море поблизу одеського узбережжя.

Карта повітряних тривог станом на 13:10

 

Обстріл України 27 липня

Ще ввечері 26 липня росіяни атакували Харків безпілотниками. За офіційними даними, по Київському району ворог випустив близько 10 дронів.

В результаті атак у місті спалахнули пожежі, пошкоджено приватний будинок та цивільне підприємство. Рятувальники ДСНС опублікували кадри наслідків влучань.

Також у Хмельницькій області зранку було чути вибухи. Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку Старокостянтинова.

Всього РФ за ніч випустила по Україні 83 дрони. Сили ППО знешкодили 78 безпілотників.

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