В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

"В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники", - зазначив він.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух груп ворожих дронів у напрямку Одеси. Крім того, була оголошена загроза балістики з півдня.

Також у мережі публікували кадри з падіння ворожого дрона у море поблизу одеського узбережжя.

Карта повітряних тривог станом на 13:10



