В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Вибухи в Одесі пролунали 27 липня. У місті працюють сили ППО по ворожих дронах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.
"В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники", - зазначив він.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух груп ворожих дронів у напрямку Одеси. Крім того, була оголошена загроза балістики з півдня.
Також у мережі публікували кадри з падіння ворожого дрона у море поблизу одеського узбережжя.
Карта повітряних тривог станом на 13:10
Ще ввечері 26 липня росіяни атакували Харків безпілотниками. За офіційними даними, по Київському району ворог випустив близько 10 дронів.
В результаті атак у місті спалахнули пожежі, пошкоджено приватний будинок та цивільне підприємство. Рятувальники ДСНС опублікували кадри наслідків влучань.
Також у Хмельницькій області зранку було чути вибухи. Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку Старокостянтинова.
Всього РФ за ніч випустила по Україні 83 дрони. Сили ППО знешкодили 78 безпілотників.
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