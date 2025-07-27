У Хмельницькій області вибухи: на Старокостянтинів летіли дрони

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 27 липня. У регіоні зафіксували рух дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

У мережі зазначають, що у Хмельницькій області працює протиповітряна оборона по російських дронах.

Вибухи у Хмельницькій області пролунали після 9:30. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міста Старокостянтинів.

Удар по Харкову

В ніч на 27 липня російські загарбники атакували Харків. Росіяни випустили по Київському району міста 10 безпілотників.

Через ворожу атаку у Харкові та передмісті виникли пожежі. У Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок. Рятувальники показали наслідки удару по Харкову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.