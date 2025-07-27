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У Хмельницькій області вибухи: на Старокостянтинів летіли дрони

Старокостянтинів, Неділя 27 липня 2025 09:42
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У Хмельницькій області вибухи: на Старокостянтинів летіли дрони Фото: у Хмельницькій області вибухи на тлі загрози дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 27 липня. У регіоні зафіксували рух дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Вибухи у Хмельницькій області пролунали після 9:30. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міста Старокостянтинів.

"Харків, Старокостянтинів - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

У мережі зазначають, що у Хмельницькій області працює протиповітряна оборона по російських дронах.

Карта повітряних тривог станом на 9:40
У Хмельницькій області вибухи: на Старокостянтинів летіли дрони

Удар по Харкову

В ніч на 27 липня російські загарбники атакували Харків. Росіяни випустили по Київському району міста 10 безпілотників.

Через ворожу атаку у Харкові та передмісті виникли пожежі. У Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок. Рятувальники показали наслідки удару по Харкову.

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ППО Хмельницька область Війна в Україні Вибухи Старокостянтинів
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