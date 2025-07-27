ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Армія РФ вночі атакувала Україну десятками дронів: є влучання

Київ, Неділя 27 липня 2025 11:02
UA EN RU
Армія РФ вночі атакувала Україну десятками дронів: є влучання Фото: сили ППО знешкодили 78 з 83 дронів (facebook.com 23ombr)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 27 липня випустила по Україні 83 дрони. Сили ППО знешкодили більшість цілей, проте були і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти запускали ударні дрони та безпілотники-імітатори різних типів із шести напрямків - Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили ППО знешкодили 78 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання п'яти безпілотників у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) - на двох локаціях.

Обстріл України

Ще ввечері 26 липня стало відомо, що росіяни вдарили по Харкову дронами. За даними місцевої влади, по Київському району міста загарбники випустили 10 безпілотників.

У Харкові через атаку виникли пожежі, пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок. Також армія РФ вдарила дронами по передмістю Харкова. У ДСНС показали наслідки удару по Харкову та передмістю.

Також зранку вибухи чули у Хмельницькій області. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міста Старокостянтинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті