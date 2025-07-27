В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

Взрывы в Одессе прогремели 27 июля. В городе работают силы ПВО по вражеским дронам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.
"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", - отметил он.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении групп вражеских дронов в направлении Одессы. Кроме того, была объявлена угроза баллистики с юга.
Также в сети публиковали кадры с падения вражеского дрона в море вблизи одесского побережья.
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:10
Еще вечером 26 июля россияне атаковали Харьков беспилотниками. По официальным данным, по Киевскому району враг выпустил около 10 дронов.
В результате атак в городе вспыхнули пожары, повреждены частный дом и гражданское предприятие. Спасатели ГСЧС опубликовали кадры последствий попаданий.
Также в Хмельницкой области утром были слышны взрывы. Воздушные силы сообщили о движении дронов в направлении Староконстантинова.
Всего РФ за ночь выпустила по Украине 83 дрона. Силы ПВО обезвредили 78 беспилотников.
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