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В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

Фото: в Одессе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Одессе прогремели 27 июля. В городе работают силы ПВО по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", - отметил он.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении групп вражеских дронов в направлении Одессы. Кроме того, была объявлена угроза баллистики с юга.

Также в сети публиковали кадры с падения вражеского дрона в море вблизи одесского побережья.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:10

 

Обстрел Украины 27 июля

Еще вечером 26 июля россияне атаковали Харьков беспилотниками. По официальным данным, по Киевскому району враг выпустил около 10 дронов.

В результате атак в городе вспыхнули пожары, повреждены частный дом и гражданское предприятие. Спасатели ГСЧС опубликовали кадры последствий попаданий.

Также в Хмельницкой области утром были слышны взрывы. Воздушные силы сообщили о движении дронов в направлении Староконстантинова.

Всего РФ за ночь выпустила по Украине 83 дрона. Силы ПВО обезвредили 78 беспилотников.

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ОдессаВойна в УкраинеВоздушная тревогаВзрывыАтака дронов