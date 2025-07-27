В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", - отметил он.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении групп вражеских дронов в направлении Одессы. Кроме того, была объявлена угроза баллистики с юга.

Также в сети публиковали кадры с падения вражеского дрона в море вблизи одесского побережья.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:10

