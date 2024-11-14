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В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Одеса, Четвер 14 листопада 2024 21:47
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В Одесі пролунали вибухи, працює ППО Фото: в Одесі пролунали вибухи (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

В Одесі надвечір 14 листопада пролунали вибухи. Військові попередили про швидкісну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова та Повітряні сили ЗС України.

Мер Одеси заявив, що у місті працює протиповітряна оборона. Він закликав жителів не лишати укриттів.

"Швидкісна ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!Чорноморськ/Одеса - в укриття!", - повідомили військові ПС

Удар по Харкову

Нагадаємо, що раніше сьогодні ворог також завдав удар по Харкову. Російські окупанти атакували із застосуванням керованих авіабомб.

Внаслідок російського обстрілу у районі Слатиного Харківської області було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.

Через це декілька населених пунктів залишились без світла.

Водночас ми писали, що внаслідок чергового російського обстрілу, який стався вчора, 13 листопада, зазнав значних пошкоджень павільйон кулінарної програми "МастерШеф".

Представники шоу прокоментували ситуацію, а також показали фото наслідків. Все, що відомо про інцидент, можна дізнатись, в окремому матеріалі РБК-Україна.

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