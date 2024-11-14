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В Одессе раздались взрывы, работает ПВО

Одесса, Четверг 14 ноября 2024 21:47
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В Одессе раздались взрывы, работает ПВО Фото: в Одессе раздались взрывы (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе вечером 14 ноября раздались взрывы. Военные предупредили о скоростной цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и Воздушные силы ВС Украины.

Мэр Одессы заявил, что в городе работает противовоздушная оборона. Он призвал жителей не оставлять укрытий.

"Скоростная цель в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области! Черноморск/Одесса - в укрытие!", - сообщили военные ПС

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Удар по Харькову

Напомним, что ранее сегодня враг также нанес удар по Харькову. Российские оккупанты атаковали с применением управляемых авиабомб.

В результате российского обстрела в районе Слатино Харьковской области была повреждена высоковольтная линия электропередачи.

Из-за этого несколько населенных пунктов остались без света.

В то же время мы писали, что в результате очередного российского обстрела, который произошел вчера, 13 ноября, получил значительные повреждения павильон кулинарной программы "МастерШеф".

Представители шоу прокомментировали ситуацию, а также показали фото последствий. Все, что известно об инциденте, можно узнать, в отдельном материале РБК-Украина.

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