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В Одессе раздались взрывы во время тревоги

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Одесса, Вторник 27 сентября 2022 20:40
В Одессе раздались взрывы во время тревоги Иллюстративное фото: в Одессе раздались взрывы во время тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе прогремели два взрыва во вторник, 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что взрывы были слышны на севере города.

Отметим, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Граждане должны немедленно пройти в укрытие, а если такой возможности нет - соблюдать правила "двух стен".

Обновлено от 20:53

В городе прогремели еще два взрыва.

Обновлено от 21:00

По информации "Думской", Одессу атаковали несколько российских ракет и дронов-камикадзе Shahed-136. Часть (или же все) беспилотники сбила украинская система ПВО.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним, вчера в Одессе раздалось несколько взрывов.

Сообщалось, что россияне снова атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе. Однако силы ПВО отразили все атаки захватчиков.

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