В Одессе раздались взрывы во время тревоги
В Одессе прогремели два взрыва во вторник, 27 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Сообщается, что взрывы были слышны на севере города.
Отметим, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Граждане должны немедленно пройти в укрытие, а если такой возможности нет - соблюдать правила "двух стен".
Обновлено от 20:53
В городе прогремели еще два взрыва.
Обновлено от 21:00
По информации "Думской", Одессу атаковали несколько российских ракет и дронов-камикадзе Shahed-136. Часть (или же все) беспилотники сбила украинская система ПВО.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Напомним, вчера в Одессе раздалось несколько взрывов.
Сообщалось, что россияне снова атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе. Однако силы ПВО отразили все атаки захватчиков.
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