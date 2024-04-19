В Одесі пролунали вибухи під час ракетної атаки

Вибухи в Одесі пролунали близько 05:17.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху ракет з Чорного моря у напрямку Одеси.

"Ракета з Чорного моря на Одесу!" - йшлося в оголошенні від 05:12.

Пізніше військові уточнили, що ракета противника змінила курс і прямувала на Затоку Одеської області.

Нічна комбінована повітряна атака РФ

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Фіксувався як рух дронів-камікадзе ворога, а також були пуски ракет по території країни.

Згодом стало відомо, що противник, зокрема, атакував Дніпро ракетами - у місті було чути серію вибухів. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також розповів про роботу ППО для відбиття ракетного удару.