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В Одесі пролунали вибухи під час ракетної атаки

Фото: в Одесі було чути вибухи під час повітряної тривоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в ніч проти 19 квітня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Фіксувався рух ворожих ракет у бік міста та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Вибухи в Одесі пролунали близько 05:17.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху ракет з Чорного моря у напрямку Одеси.

"Ракета з Чорного моря на Одесу!" - йшлося в оголошенні від 05:12.

Пізніше військові уточнили, що ракета противника змінила курс і прямувала на Затоку Одеської області.

Нічна комбінована повітряна атака РФ

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Фіксувався як рух дронів-камікадзе ворога, а також були пуски ракет по території країни.

Згодом стало відомо, що противник, зокрема, атакував Дніпро ракетами - у місті було чути серію вибухів. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також розповів про роботу ППО для відбиття ракетного удару.

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ОдесаВійна в УкраїніРакетний ударВибухи