В Україні оголосили масштабну тривогу, окупанти запустили ракети

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу у ніч проти 19 квітня. Фіксується загроза ракетних та дронових ударів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку сигнали залунали у столиці близько 04:40. Майже одразу тривога була оголошена і в багатьох областях на півночі, сході та центрі, а також півдні та місцями заході країни.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні Київської міської військової адміністрації.

Жителів областей, де залунали сигнали тривоги, просять перебувати в укриттях, пам'ятати про правило "двох стін" та дотримуватися інформаційної "тиші".

Пізніше тривога була оголошена по всій країні.

Зазначмо, перед тим з вечора четверга і вже вночі п'ятниці фіксувалися маневри кількох груп ударних безпілотників противника типу "Шахед" у різних областях.

Близько 04:36 у ПС повідомляли, що помічена група "Шахедів" на Полтавщині, курсом на південний захід, а також ворожі дрони-камікадзе на Харківщині рухалася на південь.

Пізніше військові заявили, що ворог застосував ракети для ударів по території України.

Так, фіксувався рух ракет на Миколаївщині - курсом на північний захід, на Кіровоградщину, а згодом - на Черкащину, у напрямку Умані!

"Увага! Ракета на Харківщині, курсом на Полтавщину! Змінила курс, прямує у напрямку Черкас!" - йдеться в оголошенні ПС.

Згодом було заявлено про рух ракети на Полтавщину - курсом на Кременчук. Також група крилатих ракет на Полтавщині летіла курсом на Миргород. А ще фіксується рух ракети у бік Одеси.

"Увага! Ракети на Дніпро! Залишайтеся в укриттях", - йдеться в оголошенні військових о 05:03.

Також був помічений рух ракети з Чорного моря на Одесу, що згодом змінила курс на Затоку.

Між тим в Дніпрі повідомляють про серію вибухів. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що місто - під ракетним обстрілом, і працюють сили т засоби ППО.

Також військові заявили про рух ракет у бік Кривого Рогу.

Повідомлялось також про вибухи в Одесі.

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