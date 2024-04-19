В Україні оголосили масштабну тривогу, окупанти запустили ракети
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу у ніч проти 19 квітня. Фіксується загроза ракетних та дронових ударів противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та командування Повітряних сил ЗСУ.
Спочатку сигнали залунали у столиці близько 04:40. Майже одразу тривога була оголошена і в багатьох областях на півночі, сході та центрі, а також півдні та місцями заході країни.
"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні Київської міської військової адміністрації.
Жителів областей, де залунали сигнали тривоги, просять перебувати в укриттях, пам'ятати про правило "двох стін" та дотримуватися інформаційної "тиші".
Пізніше тривога була оголошена по всій країні.
Зазначмо, перед тим з вечора четверга і вже вночі п'ятниці фіксувалися маневри кількох груп ударних безпілотників противника типу "Шахед" у різних областях.
Близько 04:36 у ПС повідомляли, що помічена група "Шахедів" на Полтавщині, курсом на південний захід, а також ворожі дрони-камікадзе на Харківщині рухалася на південь.
Пізніше військові заявили, що ворог застосував ракети для ударів по території України.
Так, фіксувався рух ракет на Миколаївщині - курсом на північний захід, на Кіровоградщину, а згодом - на Черкащину, у напрямку Умані!
"Увага! Ракета на Харківщині, курсом на Полтавщину! Змінила курс, прямує у напрямку Черкас!" - йдеться в оголошенні ПС.
Згодом було заявлено про рух ракети на Полтавщину - курсом на Кременчук. Також група крилатих ракет на Полтавщині летіла курсом на Миргород. А ще фіксується рух ракети у бік Одеси.
"Увага! Ракети на Дніпро! Залишайтеся в укриттях", - йдеться в оголошенні військових о 05:03.
Також був помічений рух ракети з Чорного моря на Одесу, що згодом змінила курс на Затоку.
Між тим в Дніпрі повідомляють про серію вибухів. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що місто - під ракетним обстрілом, і працюють сили т засоби ППО.
Також військові заявили про рух ракет у бік Кривого Рогу.
Повідомлялось також про вибухи в Одесі.
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