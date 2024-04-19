В Одессе раздались взрывы во время ракетной атаки

Взрывы в Одессе раздались около 05:17.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации движения ракет из Черного моря в направлении Одессы.

"Ракета из Черного моря в Одессу!" - говорилось в объявлении от 05:12.

Позже военные уточнили, что ракета противника сменила курс и направлялась на Залив Одесской области.

Ночная комбинированная воздушная атака РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Фиксировалось как движение дронов-камикадзе врага, а также были пуски ракет по территории страны.

Впоследствии стало известно, что противник, в частности, атаковал Днепр ракетами - в городе была слышна серия взрывов. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также рассказал о работе ПВО для отражения ракетного удара.