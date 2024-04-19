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У Дніпрі пролунали вибухи

Дніпро, П'ятниця 19 квітня 2024 05:19
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У Дніпрі пролунали вибухи Фото: Дніпро перебуває під ракетною атакою (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Дніпрі пролунала серія вибухів. Місто перебуває під ракетним обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги", - написав він.

О 5:12 ранку кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.

О 5:20 кореспонденти видання повідомили про нову серію вибухів у місті.

Атака на Україну

Нагадаємо, близько 5 ранку 19 квітня у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сигнали тривоги були оголошені на півночі, сході та центрі, а також півдні та місцями заході країни.

Також тривога оголошувалася близько півночі. Вона була пов'язана із загрозою застосування противником ударних дронів та тактичної авіації для чергової атаки.

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