У Дніпрі пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги", - написав він.

Атака на Україну

Нагадаємо, близько 5 ранку 19 квітня у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сигнали тривоги були оголошені на півночі, сході та центрі, а також півдні та місцями заході країни.

Також тривога оголошувалася близько півночі. Вона була пов'язана із загрозою застосування противником ударних дронів та тактичної авіації для чергової атаки.

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