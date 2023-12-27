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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: в Одесі чули вибухи під час повітряної тривоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі цієї ночі, 27 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Регіон передуває під атакою російських окупантів, яки використовують дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса" та голову Одеської військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

 Звуки вибухів в Одесі було чутно близько опівночі. Перед цим в області була оголошена тривога. Місцева влада закликала жителів обласного центра перебувати в укриттях.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про фіксацію "Шахедів" ворога, які прямували з Чорного моря в напрямку Одеси.

Голова ОВА у Telegram закликав жителів Одеси не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.

"Одеський район, будь ласка, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги Бережіть себе та близьких", - написав він о 23:50.

Зазначимо, що військові повідомили про бойову роботу по ворожих повітряних цілях.

"Сили оборони працюють! Поширювати інформацію, фото, відео про нашу роботу не варто! Варто бути в укриттях і дбати про свою безпеку!" - йдеться в заяві Сил оборони півдня України.

Повітряна атака РФ по Україні

Російські окупаційні війська протягом 26 грудня атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Загарбники випустили 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "Шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Крім того, у вівторок пізно ввечері росіяни запустили "Шахеди" по Херсону, а також у напрямку Старокостянтинова та Одеси.

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Одесавибухиатака дронів