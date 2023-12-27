В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги

Звуки взрывов в Одессе были слышны около полуночи. Перед этим в области была объявлена тревога. Местные власти призвали жителей областного центра находиться в укрытиях.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о фиксации "Шахедов" врага, направлявшихся с Черного моря в направлении Одессы.

Глава ОВА в Telegram призвал жителей Одессы не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.

"Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях к отбою воздушной тревоги. Берегите себя и близких", - написал он в 23:50.

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