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В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Одессе слышали взрывы во время воздушной тревоги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе этой ночью, 27 декабря, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Регион предшествует под атакой российских окупантов, использующих дроны-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса" и главу Одесской военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Звуки взрывов в Одессе были слышны около полуночи. Перед этим в области была объявлена тревога. Местные власти призвали жителей областного центра находиться в укрытиях.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о фиксации "Шахедов" врага, направлявшихся с Черного моря в направлении Одессы.

Глава ОВА в Telegram призвал жителей Одессы не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.

"Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях к отбою воздушной тревоги. Берегите себя и близких", - написал он в 23:50.

Новость дополняется...

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Одессавибухиатака дронов